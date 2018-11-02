مجلس ضاحية الزبارة بخورفكان يُحيي يوم العلم

الشارقة 24:

نظم مجلس ضاحية الزبارة بمدينة خورفكان، احتفالية بمناسبة يوم العلم، وذلك أمام مقره، بحضور رئيس وأعضاء المجلس.

ورفع محمد الغاوي النقبي رئيس المجلس، علم الدولة في الساحة الخارجية لمقر المجلس، بحضور أطفال حضانة جمانة، والشرطة المجتمعية بالمدينة.

وأكد رئيس المجلس، أن رفع العلم يأتي تلبية لنداء الحكومة، ولرمزيته في تعزيز الجهود الوطنية، واعتزازاً بالانتماء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة .

وتقدم النقبي، بأسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها، بمناسبة يوم العلم.