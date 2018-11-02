زوار معرض الشارقة الدولي للكتاب يحتفون بيوم العلم

الشارقة 24:

وسط أكثر من 20 مليون كتاب، احتشد زوار معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ37، لرفع علم دول الإمارات العربية المتحدة، احتفاءً بيوم العلم، معبرين بذلك عن ولائهم وحبهم للدولة.

وتعالت راية الإمارات، بأيدي الصغار والكبار، ليلونوا أروقة وقاعات المعرض بالأخضر، والأحمر، والأبيض، والأسود، مشكلين بذلك كرنفالاً لحب المعرفة والكتاب وحب الأرض والوطن.

وأطلقت عدد من الجهات المشاركة، سلسلة من الفعاليات والأنشطة، احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية، التي تعتبر خير مثال على نسيج مجتمع الإمارات وتنوعه الفريد، وتؤكد حب شعب الإمارات والمقيمين على أرضها، للوطن وقيادته الرشيدة.