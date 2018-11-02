مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية تحتفي بعلم الدولة

الشارقة 24:

نظمت مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية، احتفالاً بمناسبة يوم العلم، تضمن فعاليات عدة، عبرت عن عمق انتماء المنتسبين للمؤسسة، للوطن والولاء لقيادته الرشيدة.

ورفع سعادة سلطان مطر بن دلموك رئيس مجلس إدارة المؤسسة، بهذه المناسبة، علم دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور عائشة الحويدي عضو المجلس، وعمر الشامسي مدير المؤسسة، إلى جانب رؤساء أقسام وموظفي وموظفات المؤسسة.

وأعرب المحتفلون، عن اعتزازهم بالانتماء لهذا الوطن المعطاء، وقيادته الرشيدة، التي لم تدخر جهداً، في سبيل تحقيق سعادة شعب الإمارات والمقيمين على أرضها.