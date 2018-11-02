"شورى أطفال الشارقة" يعقد جلسته الختامية للدورة الـ 15 الأحد

الشارقة 24:

تحت رعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، يعقد مجلس شورى أطفال الشارقة، جلسته الرابعة والختامية لدورة الانعقاد الخامسة عشرة، تحت شعار "معاً نبني وطن الخير"، في المجلس الاستشاري بالشارقة، مساء يوم الأحد المقبل.

وتناقش الجلسة، التي تستضيف كلّاً من معالي جميلة المهيري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، والدكتورة طريفة عجيف الزعابي مؤسس شركة "جوجلوكل" الاستشارية وخبير تدريب، محوري تفعيل وتعزيز دور الأطفال في رسم المستقبل، بالإضافة إلى تحديد الأدوات والموجهات التي تساهم في توعيتهم بمتطلبات ومتغيّرات المستقبل.

واستعداداً للجلسة، تم تدريب الأطفال النوّاب من خلال ورش عمل أقيمت بمركز الطفل في الحيرة، قدّمها محمد بن دخين مدير الاتصال الحكومي والمنظمات الدولية بهيئة الأوراق المالية والسلع، واستعرض فيها المنجزات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في التعليم، والاقتصاد، إلى جانب الحديث مع النواب عن قيم الولاء والانتماء وحب الوطن، وتذكيرهم بدورهم ومسؤولياتهم من خلال وجودهم في المجلس.

كما تناولت ورش العمل، التي استضافها مركز الطفل في المليحة، وقدمها هشام العمراني مدير عام شركة "أي سي جي" للاستشارات والتدريب، توقعات الأطفال وأفكارهم الإبداعية حول سيّارة المستقبل، وكيف يمكن تصور فكرتها وآلية عملها، إلى جانب تصور أنماط الأسئلة التي يمكن أن يوجهها النوّاب إلى ضيوف الجلسة الختامية، فضلاً عن تشجيعهم على التفكير الإيجابي الواعد على صعيد البحث عن وظيفة المستقبل والوصول إليها بأنجح الطرق.

وأوضحت عائشة الكعبي مدير أطفال الشارقة بالوكالة، أن الجلسات التي تم عقدها إلى جانب الجلسة الرابعة والختامية، تترجم رؤية المجلس واستراتيجيته الهادفة إلى بناء جيل مثقف وواعٍ، قادر على عرض قضاياه التي تحيط به ومناقشتها والمساهمة في حلها عبر منبر خاص به، إلى جانب السعي الدائم لترسيخ سلوكيات ومبادئ التشاور والتعاون بين جميع الأطفال بما يمكّنهم من التعبير عن آرائهم والتحلي باللباقة الكافية لمحاورة المسؤولين.

واضافت مدير أطفال الشارقة بالوكالة، أن الركائز الأساسية لعمل المجلس تنطلق من رؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، الحريصة على رفد الوطن بجيل قادر من خلال ما يملكه من معرفة وعلم على قيادة وطنه في المستقبل إلى آفاق من التقدم والإبداع.

وأشارت الكعبي، إلى أن حضور معالي جميلة المهيري للجلسة الختامية بصفتها وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، يقدم فرصة قيّمة للأطفال لبحث قضايا التعليم وطرح آرائهم حول المستقبل الذي يتطلعون إليه، انطلاقاً من الدور المنوط بهم والذي يتطلب منهم المشاركة في المسيرة التنموية.

وتشغل معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري منصب وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام منذ شهر فبراير 2016، حيث تمتلك خبرة طويلة تصل إلى 20 عاماً في مجال الإدارة التربوية والتعليم، كما شغلت منصب عضو مجلس مديري هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وعملت في الوقت ذاته على تطوير جهاز متكامل للرقابة المدرسية لمدارس إمارة دبي، بناءً على قرار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي بتأسيس جهاز الرقابة المدرسية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وتسميتها رئيساً للجهاز منذ العام 2007.

وتدرجت معالي جميلة المهيري في وزارة التربية والتعليم وشغلت مناصب متنوعة في الفترة من 1995- 2004، ثم تبوأت منصب مدير تنفيذي في قرية دبي للمعرفة في الفترة من 2004 وحتى 2007.

كما تبوأت منصب المدير التنفيذي لقطاع التعليم الخاص في مجلس دبي للتعليم، وهي عضو في مؤسسة دبي العطاء.

وأسست الدكتورة طريفة عجيف الزعابي شركة "جوجلوكل" الاستشارية وهي خبيرة تدريب في مجال الإدارة والقيادة المؤثرة والتطوير المؤسسي وتنمية المهارات، وهي أول مدربة معتمدة بالشرق الأوسط للتدريب بواسطة مكعبات "الليغو" من الدنمارك عام 2010، ومدربة في الخرائط الذهنية، ومحكم جودة في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز 2017.

والدكتورة طريفة، حاصلة على العديد من شهادات التدريب التفاعلية، كشهادة مدرب معتمد في إدارة التفكير الناقد من الجمعية الأميركية للمدربين المعتمدين 2013، ومدربة معتمدة في "أبعاد الشخصية" من المركز الكندي 2005، وحصدت جائزة "أفضل سيدة أعمال" في جائزة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب لعام 2015، وهي خريجة من برنامج القيادات الحكومية التنفيذية – حكومة دولة الإمارات.