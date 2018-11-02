معهد تدريب شرطة الشارقة يخرج 5 دورات تخصصية

الشارقة 24:

شهد العقيد علي الكي الحمودي نائب مدير إدارة معهد التدريب بشرطة الشارقة، تخريج 5 دورات تدريبية، بمشاركة منتسبين من الضباط وصف الضباط والأفراد العاملين، بمختلف الإدارات.

وشملت الدورات برامج: البحث الجنائي، والمرور التأسيسية، ومأمور العمليات والبدالة، والتعامل مع الأسلحة الحديثة، والمتحدث الرسمي .

وأكد العقيد الكي، خلال حفل التخريج، أن الاهتمام المتزايد، بتدريب وتأهيل كوادر الشرطة الوظيفية، بمختلف رتبهم وتخصصاتهم، ينبع من رؤية واضحة، تهدف إلى تنفيذ استراتيجية القيادة بصقل مهارات منتسبي الشرطة.

وشدد العقيد الكي، على أهمية البرامج التدريبية، التي عقدت الأسبوع الماضي في المعهد، بدعم وتطوير الجانب الأمني ومواكبة التطور الذي يشهده العالم.

وفي نهاية الحفل، سلم نائب مدير إدارة معهد التدريب، الشهادات على منتسبي الدورات.