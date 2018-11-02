شرطة الشارقة تطلق مبادرة "فوق مكتبي علم "

الشارقة 24:

أطلقت إدارات شرطة الشارقة، عدداً من المبادرات والأنشطة المجتمعية، تزامناً مع احتفال الدولة بيوم العلم، تعبيراً عن الانتماء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة، والتمسك بقيم الاتحاد التي أرساها الآباء المؤسسون .

وتخللت الفعاليات، مبادرة "فوق مكتبي علم"، والتي هدفت إلى مشاركة العاملين المكلفين بمهام رسمية، بهذه المناسبة الوطنية، من خلال توزيع سارية مصغرة للعلم، ترمز إلى المناسبة على مكاتب المدراء العامين ومكاتب الواجهة الأمامية والموظفين، في كافة إدارات القيادة العامة لشرطة الشارقة.

كما تم عزف السلام الوطني، وبثه عبر الأجهزة الصوتية الملحقة بالمكاتب، لإتاحة الفرصة للموظفين والمتعاملين، بالمشاركة في الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية، إلى جانب احتفاء القيادة الشرطية مع طلاب المدارس، وتوزيع أعلام الدولة عليهم، ومشاركتهم لحظات رفع العلم.

وعبر منتسبو شرطة الشارقة والمشاركون، عن اعتزازهم وفخرهم بيوم العلم، والذي يعتبرونه من الأيام الخالدة في حياة أبناء الوطن.