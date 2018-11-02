خالد بن أحمد القاسمي: يوم العلم مناسبة وطنية عظيمة

الشارقة 24:

أكد الشيخ خالد بن أحمد القاسمي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية بالشارقة، أنّ يوم العلم مناسبة وطنيّة عظيمة، يتجدد خلالها الانتماء والولاء للوطن، بتوحد جميع أبناء الإمارات حول رايته.

وأضاف مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية بالشارقة، أنّ الاحتفاء برفع العلم في مثل هذا اليوم، يعتبر حافزاً لكلّ مواطن ومقيم في هذه الدولة، للعمل بكلّ فخر وإخلاص، لرفعة الوطن وعزّته ومكانته.

وأوضح الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، أنّ يوم العلم هو يوم القادّة والشّعب، ويوم رفعة لعلم الإمارات، وأن قيادة الإمارات الرشيدة، وأبناء الإمارات الأوفياء، يجسّدون معنى الترابط والتلاحم بين القيادة والشعب، ليرفرف العلم عالياً خفاقاً، ويزاد الحب لوطننا الشامخ، وأعرب عن تمنياته بأن يحفظ الله الإمارات، قيادة وشعباً.