جمعية الشارقة الخيرية تنظم احتفالية بـ "يوم العلم"

الشارقة 24:

احتفلت جمعية الشارقة الخيرية، الخميس، بـ "يوم العلم"، وتم رفع علم الدولة ليرفرف عالياً أمام مبنى الجمعية بمقرها الرئيسي.

حضر الاحتفالية، عبد الله مبارك الدخان، الأمين العام للجمعية، وعبد الله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي، وعدد من مدراء الإدارات والأقسام، وكافة موظفي الجمعية.

وأكد عبد الله مبارك الدخان، أن يوم العلم هو مصدر فخر لكل مواطن ومقيم على أرض الإمارات الحبيبة، حيث تُرفع الأعلام، مرفرفة لتعكس الترابط والتلاحم بين القيادة وشعبها، والرخاء الذي تحقق لدولة الإمارات في مسيرتها وعبر تاريخها.

وصرح عبد الله سلطان بن خادم، بأنه تم رفع علم الدولة، فوق مبنى جمعية الشارقة الخيرية، بمقرها الرئيسي، وبكافة إداراتها الفرعية، التزاماً بتوجيهات الحكومة الرشيدة، وبصفتها إحدى الأذرع الرئيسة للدولة، في مسيرتها الإنسانية داخلياً وخارجياً.