أعضاء مجلس ضاحية الخالدية يحتفلون بمناسبة "يوم العلم"

الشارقة 24:

احتفل أعضاء مجلس ضاحية الخالدية،بالشارقة، بمناسبة يوم العلم، عبر رفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة عالياً شامخاً.

وقام سعادة خلفان سعيد المري، رئيس مجلس ضاحية الخالدية، يرافقه ‏محمد راشد بن جرش، نائب رئيس المجلس، وكل من الأعضاء؛ محمد علي بن هده، وعلي حمد بن سيفان، ومطر غانم السويدي، برفع العلم في لفتة تجسد الانتماء للوطن الغالي.

كما شارك العنصر النسائي، وأهالي الضاحية، برفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة، تعبيراً عن الانتماء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة، والتمسك بقيم الاتحاد التي أرساها الآباء المؤسسون.

وأشار أعضاء المجلس، إلى أن هذه المناسبة تجسّد تلاحم الشعب الإماراتي، ووحدته تحت راية واحدة، مؤكدين أن هذا اليوم الوطني المهم نموذج على لُحمة القيادة والشعب، على قلب واحد، يخفق بحب الوطن، في ظل رايته التي ستبقى عالية شامخة في السماء.