سيف المدفع: يوم العلم رمز وطني لمنجزات الاتحاد

الشارقة 24:

أكد سعادة سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن يوم العلم يمثل مناسبة وطنية للاحتفاء بمسيرة العطاء المستمرة لقادة الإمارات، والإنجازات العظيمة التي حققتها الدولة بفضل توجيهاتهم ودعمهم لكل ما يرتقي بالإنسان، ويوفر له مقومات العيش الكريم، ويضع الإمارات في مقدمة دول العالم في المجالات كافة.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذي نظمه مركز إكسبو الشارقة، الخميس، بحضور مديري الإدارات والموظفين والشركاء الاستراتيجيين، حيث تم عزف السلام الوطني للدولة ورفع العلم، في لحظات من الفخر التي عبر فيها المشاركون، عن محبتهم لوطنهم وقيادتهم.

واعتبر سعادة سيف المدفع، أن العلم يمثل رمزاً وطنياً يجمع أبناء وبنات الدولة، للتعبير عن انتمائهم لوطنهم وولائهم لقيادتهم، للمحافظة على منجزات الاتحاد والبناء عليها لتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل، استناداً إلى الرؤية الملهمة للقيادة الرشيدة.

وختم المدفع بتأكيد المضي قدماً نحو تحقيق الأهداف التي أنشأ من أجلها مركز إكسبو الشارقة، وفق الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتترك بصمة إيجابية في السجل الناصع لهذا الوطن الواحد وليظل "البيت متوحداً"، ورايته مرفوعة في القلوب وعلى السواري.