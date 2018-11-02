مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية تحتفل بيوم العلم

الشارقة 24:

شارك طلاب مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، من الأشخاص ذوي الإعاقة، ومسؤولوها، والعاملون فيها، صباح الخميس، بالاحتفال بيوم العلم.

وفي أجواء زينتها مشاعر الانتماء والولاء والروح الوطنية، رُفِعَ علم دولة الإمارات العربية المتحدة في مقر المدينة، حيث شارك الأشخاص ذوو الإعاقة مع شعب البلاد وقيادتها، في الوقت نفسه تحية علم الدولة، مرددين بصوت واحد، "عيشي بلادي عاش اتحاد إماراتنا".

وأكدت منى عبد الكريم اليافعي، مدير المدينة، بهذه المناسبة، أن الأشخاص من ذوي الإعاقة، يشعرون بالانتماء العميق لأرض الإمارات الطيبة، ومشاعرهم تجاهها نقية وصافية، نابعة من الوعي والإدراك لما تقدمه لهم في مختلف المجالات.