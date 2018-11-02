بلدية مدينة خورفكان تحتفي بـ "يوم العلم"

الشارقة 24:

في أجواء تفيض بعاطفة وطنية، تمتزج بمشاعر الفرحة والسعادة، أقامت بلدية مدينة خورفكان، احتفالية لرفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة، بالساحة الأمامية لمبناها الرئيسي بخورفكان.

وجرت مراسم رفع العلم، على وقع النشيد الوطني للدولة، بحضور سعادة الدكتور راشد خميس النقبي، رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان، وأعضاء المجلس البلدي، وموظفي بلدية مدينة خورفكان.

وأكدت المهندسة فوزية راشد القاضي، مدير بلدية مدينة خورفكان، بأن البلدية قامت بتوزيع أعلام الدولة على الدوائر الحكومية، وعلى المنازل في بعض الأحياء السكنية بمدينة خورفكان، خلال اليومين الماضيين، للتشجيع على المشاركة في الاحتفال بيوم العلم.