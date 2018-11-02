على وقع "النشيد الوطني"

بلدية مدينة خورفكان تحتفي بـ "يوم العلم"

  • الجمعة 02, نوفمبر 2018 في 7:01 ص
  • خلال احتفال بلدية مدينة خورفكان بـ "يوم العلم"
    خلال احتفال بلدية مدينة خورفكان بـ "يوم العلم"
احتفلت بلدية مدينة خورفكان، بمناسبة "يوم العلم" برفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة، بالساحة الأمامية لمبناها الرئيسي بخورفكان.
الشارقة 24:
 
في أجواء تفيض بعاطفة وطنية، تمتزج بمشاعر الفرحة والسعادة، أقامت بلدية مدينة خورفكان، احتفالية لرفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة، بالساحة الأمامية لمبناها الرئيسي بخورفكان.
 
وجرت مراسم رفع العلم، على وقع النشيد الوطني للدولة، بحضور سعادة الدكتور راشد خميس النقبي، رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان، وأعضاء المجلس البلدي، وموظفي بلدية مدينة خورفكان.
 
وأكدت المهندسة فوزية راشد القاضي، مدير بلدية مدينة خورفكان، بأن البلدية قامت بتوزيع أعلام الدولة على الدوائر الحكومية، وعلى المنازل في بعض الأحياء السكنية بمدينة خورفكان، خلال اليومين الماضيين، للتشجيع على المشاركة في الاحتفال بيوم العلم.