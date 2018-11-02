إيمان راشد سيف: "يوم العلم" نموذج للتلاحم بين أبناء الوطن

الشارقة 24:

أكدت إيمان راشد سيف، مدير إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، أن يوم العلم مناسبة وطنية غالية نستلهم منها أهمية ورمزية العلم.

وأضافت مدير إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، أن العلم علامة لوحدة مواطني الدولة وانتمائهم، وإيمانهم بأهمية إعلاء هذه الراية، لتظل خفاقة عالية، ولتغرس في اﻷجيال حب الوطن، والانتماء له والوفاء لقيادته.

وأردفت إيمان راشد سيف، أن هذه المبادرة، تتيح للجميع الفرصة للوقوف وقفة امتنان وفخر، بإنجازات القيادة الرشيدة.

وختمت بأن هذه المناسبة الوطنية، تقدم نموذجاً على التلاحم بين أبناء الوطن، وحرص القيادة الحكيمة، على تعميق مشاعر الفخر والاعتزاز بالإمارات الحبيبة.