" شؤون الضواحي" بالشارقة تحتفل بيوم العلم

الشارقة 24:

بمناسبة يوم العلم أقامت دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة، الخميس احتفالاً بالمناسبة الوطنية، حيث تم توزيع الأعلام على المواطنين في مختلف الأحياء من خلال مجالس ضواحيها التابعة لها.

وهنأ سعادة خميس بن سالم السويدي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، قيادة وشعب الإمارات بهذه المناسبة الوطنية الغالية، مشيراً إلى أن الدائرة ومن خلال ضواحيها حرصت على أن تكون جنباً إلى جنب مع الموطنين وأن تشاركهم الفرحة من خلال توزيع الأعلام على المواطنين.

وأكد السويدي أن أبناء دولة الإمارات يقدمون اليوم نموذجاً فريداً في حب الوطن مستلهمين ذلك من القائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، الذي جعل الإمارات رائدة في كل المجالات، وكان مثالاً للقائد الفذ الذي أرسى دعائم دولة متقدمة وواثقة واستثمر في الإنسان ومستقبله.

وأضاف سعادته أن هذا اليوم يصادف ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مقاليد الحكم والذي استكمل بحكمة وكفاءة واقتدار مسيرة البناء والعطاء وحقق لأبناء الوطن والمقيمين على أرضه كل سبل الحياة الكريمة.