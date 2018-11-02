خالد المدفع: تواصل احتفالات الشارقة بيوم العلم واليوم الوطني حتى 2 ديسمبر

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

أكد سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس اللجنة العليا لاحتفالات إمارة الشارقة لليوم الوطني الـ 47 ، أن فعاليات يوم العلم التي انطلقت الخميس في الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، وعدد الشيوخ والمسؤولين والموظفين في حكومة إمارة الشارقة، وعدد كبير من المواطنين والمقيمين في الإمارة، تعتبر فرصة جديدة للتأكيد على نهج المحبة والانتماء والولاء للوطن والعلم والقيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن الجميع شارك برفع العلم الذي حلّق عالياً في سماء الوطن، وسط أجواء من البهجة والفرح.

وأكد أن فعاليات يوم العلم واليوم الوطني ستتواصل حتى 2 ديسمبر المقبل.

وأوضح سعادته إلى أن يوم العلم الإماراتي هو يوم تاريخي، نتذكر فيه القادة المؤسسين "طيب الله ثراهم"، وعلى رأسهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حكيم الأمة، مؤسس وباني نهضة الإمارات، كما نجدد فيه العهد والولاء لقائد المسيرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "حفظه الله"، الذي يسير على درب القادة المؤسسين.