دائرة الطيران المدني وهيئة مطار الشارقة تحتفلان بيوم العلم

الشارقة 24:

احتفلت دائرة الطيران المدني، وهيئة مطار الشارقة الخميس بمناسبة يوم العلم، بمشاركة موظفي الجهتين، حيث تم رفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة على السارية أمام مبنى إدارة المطار مع عزف السلام الوطني.

وحضر الاحتفال سعادة الشيخ خالد عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني بالشارقة، وسعادة علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، وموظفي وموظفات الجهتين، وممثلي عن الجهات الحكومية والخاصة العاملة في المطار.

وأكد سعادة الشيخ خالد عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني بالشارقة أن يوم العلم يعتبر مناسبة مهمّة لجميع أبناء الإمارات، لنستذكر خلالها الإنجازات الكبيرة التي حققتها دولتنا الحبيبة على مدى العقود الماضية، وتمكّنت من تعزيز مكانتها وسمعتها الدولية في السعادة والكرم والتسامح والشجاعة والابتكار والتطوّر.

وأضاف سعادته قائلاً: "يأتي هذا الاحتفال تخليداً لذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث واصلت الدولة تحت قيادته الرشيدة ومع إخوانه حكام الإمارات وأولياء العهود من تحقيق النمو والرخاء وترسيخ مكانتها في شتى المجالات، كما كان لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الأثر الكبير فيما شهدته الإمارة بشكل خاص والدولة بشكل عام من تقدّم ونمو وازدهار ورفاهية، وخلال هذه المناسبة السعيدة لشعب الإمارات نحتفل بوحدتنا وولائنا وحبّنا لدولتنا".

من جانبه، أكد سعادة علي سالم المدفع أن يوم العلم يمثل فرصة لتعزيز مفاهيم المواطنة والحس الوطني وربط الانتماء باستدامة العمل والإنجاز لإعلاء مكانة دولة الإمارات والاحتفاء بما تحقق على أرضها من إنجازات حضارية وإنسانية في جميع المجالات، وهو لا يجسد قيمة وجدانية ووطنية كبيرة لأبناء الإمارات فحسب، بل يلخص أيضاً معاني الوحدة والوفاء والتضامن الحقيقي بينهم ويعزز انتمائهم إلى وطنهم الغالي.

من جهته، قال الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي: "اجتمعنا اليوم للتعبير عن تقديرنا ودعمنا لمسيرة التنمية الرائدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات، مشيراً إلى أن الاحتفال بيوم العلم يمثل فرصة للتأكيد على قيم الولاء للقيادة الرشيدة والانتماء للوطن الغالي.

ومصاحبة لفعاليات الاحتفال بيوم العلم تم إقامة معرض صور للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه" حمل عنوان "زايد في قلوبنا " إضافة إلى معرض للأسر المنتجة.