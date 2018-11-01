غرفة تجارة وصناعة الشارقة تحتفل بيوم العلم

الشارقة 24:

احتفلت غرفة تجارة وصناعة الشارقة اليوم الخميس، بمناسبة يوم العلم بحضور سعادة محمد أحمد أمين مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالوكالة وعدد من مدراء الإدارات وجمع غفير من الموظفين والمتعاملين.

وأكد محمد أحمد أمين أن ما تشهده الدولة من احتفالات في يوم العلم يعتبر بمثابة رسالة شكر وعرفان لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مشيراً إلى أن علم الإمارات رمز عزة الوطن ويترجم معاني الوحدة والتلاحم بين الشعب والقيادة والدولة.

وأضاف أمين أن الاعتزاز بالعلم هو تعبير حقيقي عن الانتماء للوطن، منوهاً إلى أن الاحتفال بيوم العلم ينطلق من الثوابت الوطنية وينبع من قيم الولاء والانتماء والوفاء للوطن وقادته.

وأشار سعادته إلى أن هذه المناسبة العزيزة على قلوب جميع المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات تحمل في فحواها رسالة تجديد العهد للقيادة الرشيدة.