دائرة الأشغال العامة بالشارقة تحتفل بيوم العلم

الشارقة 24:

احتفلت دائرة الأشغال العامة بالشارقة، اليوم الخميس، بيوم العلم الذي يصادف الثالث من نوفمبر الجاري، تلبية للمبادرة الوطنية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" عام 2012.

وقام سعادة المهندس علي بن شاهين السويدي عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة الأشغال بالشارقة، برفع علم الدولة على المبنى الرئيسي للدائرة، بحضور مديري الإدارات والموظفين بالدائرة وأثناء تأدية السلام الوطني.

وأكد السويدي أن احتفال الدائرة بيوم العلم يأتي معبراً عن صلابة التلاحم التي يعيشها أبناء وبنات الوطن نحو معاني الانتماء والولاء للقيادة الرشيدة، التي أرست مكونات الدولة العصرية، إذ باتت رايةً خفّاقة لكل إماراتي وإماراتية، ومضرباً للأمثال بين الأمم في البناء والوحدة والتطوير وارتباط شعب مُحب لقيادته، مشيراً إلى أن هذا اليوم يجسد أسمى معاني الولاء والانتماء للوطن والقيادة الرشيدة، فضلاً عما يحمله الاحتفال من معانٍ وطنية عن رمزية علم الدولة ومكانته في قلوبنا.

كما أوضح بأن هذه المناسبة الوطنية ليست مجرد احتفال، بل هو عهد يتجدد للتقدم نحو الأمام والبناء والعطاء لهذا الوطن، كلٌ من موقعه، طلبة أو موظفين صغاراً وكباراً رجالاً ونساءً، نتكاتف جميعاً يداً بيد في بيت متوحد تحت راية واحدة وظل قيادة رشيدة شغلها الشاغل تقديم الأفضل للوطن والشعب.

وتضمنت الفعاليات إلى جانب رفع العلم على مبنى الدائرة الرئيسي والأفرع النشيد الوطني وبعض الكلمات المعبرة عن حب الوطن، وشارك في الحفل موظفو الدائرة الذين عبروا عن مدى سعادتهم وفرحهم وهم يرون علم بلادهم كما هو دوماً يحلق عالياً في سماء الإمارات.