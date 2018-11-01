المنصوري: احتفال خورفكان بيوم العلم يجسد إنجازات الدولة

الشارقة 24 – وليد الشيخ:

نظم الديوان الأميري بمدينة خورفكان، احتفالية خاصة بيوم العلم، بحضور سلطان يعقوب المنصوري مدير الديوان وعموم الموظفين، وذلك بساحة الديوان.

وعلى أنغام النشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، رفع مدير الديوان علم الدولة، بمشاركة عدد من المسؤولين وممثلي الدوائر المشاركة في الحفل.

وأكد المنصوري أن الاحتفال بيوم العلم، يعد مناسبة خاصة جداً وغالية على نفوس جميع الإماراتيين، لما له من قيمة وطنية كبيرة محفورة في أذهاننا.

لافتاً أن هذا التهافت المشهود من قبل مختلف أطياف المجتمع ومكوناته سواء من مؤسسات أو أفراد يبرهن على مدى ارتباط العامة وتمسكهم بهويتهم وفخارهم بما يحققه الوطن المعطاء من أمجاد.

واعتبر مدير الديوان الأميري في خورفكان، أن الاحتفال بيوم العلم هذا العام، له نكهة خاصة وسط الإنجازات العالمية المتتالية التي تعيشها دولتنا الفتية هذه الأيام، والتي كان آخرها نجاح إطلاق أول قمر صناعي عربي إلى الفضاء "خليفة سات"، وحصول جواز السفر الإماراتي على المرتبة الرابعة بين الأقوى عالمياً، والمتوقع حصوله على المرتبة الثانية في غضون الفترة القليلة القادمة.