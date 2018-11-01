دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة تحتفل بـيوم العلم

الشارقة 24 – وام:

احتفلت دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة اليوم الخميس بيوم العلم، بحضور سعادة المهندس خالد بن بطي رئيس الدائرة، والمهندس صلاح بن بطي المهيري مستشار الدائرة، ومشاركة موظفيها ومراجعيها وفريق بصمة خير التطوعي التابع لمدرسة المجد النموذجية.

وأكد سعادة المهندس خالد بن بطي، أن يوم العلم يمثل مناسبة وطنية لتجديد الولاء للقيادة والانتماء للوطن الغالي، ويجسد صورة إماراتية مشرقة تعلو الرايات فيها فوق كل البيوت والمؤسسات معبرة عن الحب والولاء وخدمة العلم ورفعته وبذل الروح من أجله ليبقى شامخاً خفاقاً قوياً شموخ وقوة أبناء الإمارات.