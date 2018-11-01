دائرة المالية المركزية بالشارقة تحتفل بيوم العلم

الشارقة 24:

نظمت دائرة المالية المركزية بالشارقة، الخميس، احتفالاً بيوم العلم، تجسيداً لمشاعر الوحدة والولاء، وتعزيز الشعور بالانتماء للوطن، وتقديراً لمكانة العلم في قلوب أبناء الدولة والمقيمين على أرضها.

وبحضور سعادة وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة، وعدد من المدراء والمسؤولين، وجمع كبير من موظفي الدائرة، تم رفع العلم على السارية بالتزامن مع ترديد المشاركين للنشيد الوطني وقسم الانتماء والولاء إلى القيادة الرشيدة، معبّرين عن سعادتهم بما حققته الإمارات من إنجازات في جميع المجالات.

وأكدت ريما الشامسي، مدير إدارة الاتصال الحكومي في الدائرة، أن يوم الثالث من نوفمبر يمثل استمراراً لنهج القيادة في المحافظة على المكتسبات الوطنية، وتحقيق مزيد من الأمن والرخاء والازدهار، للمواطنين والمقيمين، عبر مسيرة العطاء المستمرة التي جعلت علم الإمارات عالياً خفاقاً في مختلف المحافل الإقليمية والعالمية.