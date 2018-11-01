معهد الشارقة للتراث يحتفل بيوم العلم

الشارقة 24:

احتفل معهد الشارقة للتراث اليوم الخميس بيوم العلم الذي يصادف الثالث من نوفمبر من كل عام، وذلك بحضور مدراء وموظفي المعهد بهدف غرس روح الوطنية والمسؤولية نحو الوطن وتوثيق العطاء بين أبناء شعبه.

وتم رفع العلم مع أداء السلام الوطني وتأدية النشيد الوطني بلغة الإشارة بالمشاركة مع مدرسة الأمل للصم في الساحة الخارجية للمعهد، بالإضافة إلى تنظيم استعراض عسكري قام بأدائه فريق الكشافة.

وأكد سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث، أن يوم العلم هو يوم تاريخي نتذكر فيه القادة المؤسسين وعلى رأسهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" مؤسس وباني نهضة الإمارات، كما نجدد فيه العهد والولاء لقائد مسيرتنا صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" الذي يسير على درب القادة المؤسسين.

وأضاف الدكتور المسلم قائلاً: "إننا عندما نقوم في هذا اليوم برفع علم بلادنا على مباني الدولة كافة وكذلك على بيوت ذوي الشهداء والمواطنين، فإننا نؤكد للعالم أجمع مدى تلاحمنا ومحبتنا لعلم وتراب بلادنا ولقادتنا الذين لا يتطلعون إلا إلى المركز الأول ولا نبالغ عندما نقول إن العلم هو رمز هويتنا الوطنية والانتماء لتراب الوطن وهو يجسد أسمى معاني السلام والعدل والتسامح، ويحرص الجميع على رفع العلم في هذا اليوم في ظاهرة وطنية تلامس كل من ينتمي إلى هذه الأرض الطيبة".