"استشاري الشارقة" يحتفي بيوم العلم

الشارقة 24:

رفع المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة اليوم الخميس، علم الدولة في إطار المشاركة الوطنية للمجلس في احتفالات الدولة بيوم العلم تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

وقامت سعادة خولة عبد الرحمن الملا رئيسة المجلس الاستشاري بمشاركة كافة الأعضاء والعضوات، يرافقهم سعادة أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس، وسعادة سالم بن محمد النقبي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، ومدراء بلديات إمارة الشارقة، وموظفو الأمانة العامة للمجلس الاستشاري والضيوف برفع علم الدولة أمام مبنى المجلس في مدينة الشارقة.

وشمل الاحتفال عزفاً موسيقياً من الفرقة العسكرية لأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة.

وهنأت سعادة خولة الملا قيادة وشعب الإمارات بالذكرى السنوية الغالية حيث عبر فيها المجلس الاستشاري عن فرحته بهذه المبادرة في تلك المناسبة وما تحمله من مشاعر تعبر عن فرحة الجميع وتجاوبهم مع الحملة الوطنية للاحتفاء بيوم العلم.

وقالت إن الاحتفال بالعلم هو احتفال بالعزة والفخر وبما وصلت إليه الدولة من مكانة دولية رفيعة في ظل قيادتنا الحكيمة، كما أنها مناسبة للتعبير عن مشاعر الحب والوفاء الذي يكنه شعب الإمارات لوطنه ولقائد مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

وأضافت الملا إن هذا الوفاء الذي سطره شعب الإمارات لوطنه وقيادته يمثل دليلاً عن الاعتزاز بالوطن وبالدولة والمؤسسين الأوائل الذي ساهموا في قيام دولة الإمارات ليرفرف علمها خفاقا ويبرز حب الانتماء والاعتزاز بالوطن الذي نتلقى جميعا محبته، مؤكدة أهمية الاحتفاء بيوم العلم ودوره في قيمة رمزها الوطني وترسيخ مفهوم حب الوطن.

من جانبه، أكد سعادة أحمد سعيد الجروان أن المناسبة هي فرصة للتعبير عن حب الوطن والانتماء لترابه والولاء لقيادته، مضيفاً أن هذه المبادرة الوطنية ستظل في نفوسنا حباً نابضاً في قلوب الجميع ومن هذا المبدأ جاءت مبادرة إطلاق "يوم العلم" لتعزيز حب الوطن ومشاعر الانتماء والولاء في نفوس المواطنين.