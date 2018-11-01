مدير عام دفاع مدني الشارقة يؤكد أهمية الاحتفال بعلم الدولة

الشارقة 24:

أكد سعادة العقيد سامي خميس النقبي مدير عام الدفاع المدني بالشارقة، أن يوم العلم مناسبة وطنية عظيمة، يتجدد خلالها الولاء والانتماء للوطن، وتوحد جميع أبناء الوطن حول راية العز والفخر.

وشدد سعادته، في تصريح، على الأهمية الكبيرة لهذه المناسبة الوطنية، ومكانتها المتميزة التي تحمل معها رسالة سامية ودلالات وطنية، وتنمي فينا حب الوطن والإخلاص وبذل الغالي والنفيس من أجله.

وأضاف سعادة العقيد مدير عام الدفاع المدني بالشارقة، أن هذه المناسبة التي تتجدد سنوياً، حاضرة في قلوبنا بكل وقت وحين، وتجدد العهد دائماً بأن نبقى مخلصين لهذا العلم، ولوطننا الغالي، وحكومتنا الرشيدة.