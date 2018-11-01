"الشارقة لإدارة الأصول" تحتفل مع موظفيها بيوم العلم

الشارقة 24:

احتفلت شركة الشارقة لإدارة الأصول الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، صباح الخميس، بيوم العلم، اعتزازاً بالهوية الوطنية لدولة الإمارات، والاحتفال بالعلم، باعتباره رمزاً للوحدة الوطنية واتحاد القلوب، ومصدر فخر ورمز احترام للدولة، وترسيخاً لمعاني الحب والولاء للوطن.

وبدأت الاحتفالات، بالنشيد الوطني ورفع العلم الإماراتي، الذي زين مقر الشركة، إلى جانب تقديم إفطار إماراتي، بالتعاون مع رواد أعمال إماراتيين، وتوزيع شالات وبطاقات تحمل صور وألوان العلم الإماراتي.

وأوضح إبراهيم الحوطي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في الشركة، أن موظفي الشركة يفتخرون ويعتزون بالمشاركة في فعاليات يوم العلم، كواجب وطني وأخلاقي، لا يمكن لأية مؤسسة أو دائرة أو شخصية، إلا أن تكون حاضرة ومشاركة وفاعلة، في هذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع.