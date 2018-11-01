"تسجيل عقاري الشارقة" تحتفل بيوم العلم

الشارقة 24:

احتفلت دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، بيوم العلم، الذي يصادف الثالث من نوفمبر من كل عام، ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم.

ورفع سعادة عبد العزيز الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري وموظفو الدائرة، علم الدولة أمام مبناها الرئيس، على أنغام السلام الوطني لدولة الإمارات، تعبيراً عن الانتماء والولاء للوطن، وغرس معاني العطاء في نفوسهم.

كما شارك سعادته، في أكبر تجمع لرفع العلم في الدولة، الذي نظمته لجنة احتفالات إمارة الشارقة في جزيرة العلم.

وأوضح عبد العزيز آل صالح مدير الدائرة، أن الاحتفال بيوم العلم هو تذكير لنا جميعاً بالتضحيات الكبيرة، والجهود الجبارة، التي بذلها الآباء المؤسسون لتحقيق حلم الاتحاد، وأن العلم ليس مجرد قطعة من القماش، بل قطعة من القلب، نلتف حوله، ونفديه بالغالي والنفيس، باعتباره رمزاً لكرامتنا وعزتنا.

وأضاف آل صالح، أن موظفي الدائرة، يفتخرون بهذه المناسبة، وبمسيرة التمكين الشاملة التي يقودها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى أرفع المراتب في العالم.

وأكد أن دولة الإمارات، تقدم أحد أفضل نماذج الرقي الحضاري، والتطور الاقتصادي والعمراني في العالم، وأن الإمارات أصبحت في مقدمة دول العالم، وتحتل المركز الأول دولياً، في 50 مؤشراً بتقرير التنافسية العالمي الأخير.