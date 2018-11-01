بلدية كلباء تحتفي بالعلم وتوزع 5 آلاف منه على الأهالي

الشارقة 24:

شاركت بلدية مدينة كلباء، في الحملة الوطنية لرفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

حضر الاحتفال، المهندس عبد الرحمن النقبي مدير بلدية مدينة كلباء، وجميع الموظفين، حيث تم رفع العلم، وإلقاء كلمتين لطلاب مدرسة سيف اليعربي، ومدير البلدية، وفقرة شعرية مقدمة من الموظف طارق بالحاي، عبرت عن عزة الوطن وشموخه، في ظل القيادة الرشيدة.

وأعرب مدير بلدية كلباء، عن سعادته بهذا الحدث الوطني، الذي يمثل تظاهرة كبيرة في حب الوطن، يلتف فيها أبناء الإمارات، حول رمز شامخ خفاق لوطنهم الغالي.

وكانت بلدية كلباء، قد استبقت الحدث، بتدشين حملة ميدانية، تحت شعار "علمنا مسؤوليتنا"، لتوزيع نحو 5 آلاف علم على عموم الأهالي في المدينة.