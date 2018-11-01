مجلس وبلدية الشارقة يحتفلان بيوم العلم

الشارقة 24:

شارك المجلس البلدي وبلدية مدينة الشارقة، صباح الخميس، في فعاليات الاحتفال بيوم العلم، ورفع راية الدولة عالياً.

ورفع سعادة سالم علي المهيري رئيس المجلس، علم الدولة عالياً خفاقاً، بحضور عبد الله علي القايدي مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي، ومدراء الإدارات في البلدية، وجميع الموظفين، تعبيراً عن الانتماء والولاء للوطن، والتأكيد على أهمية هذه المناسبة الوطنية العظيمة والخالدة، وتعزيز التلاحم الوطني، بما تحمله من معانٍ سامية ودلالات وطنية.

وأكد سعادة المهيري، أن المشاركة في يوم العلم، تؤكد صدق مشاعر الولاء والانتماء للوطن، والتوحد تحت رايته، مشيراً إلى أن هذه المناسبة تدعو إلى الفخر بالعيش على أرض الإمارات، وتؤكد الوحدة والاتحاد، وتحمل معها دلالات تاريخية تجسد عمق التلاحم الوطني.

وأشار سعادته، إلى أن الاحتفال بيوم العلم، يأتي في إطار تجربة نموذجية وحدوية، شهدت خلالها الدولة، مسيرة شاملة من الإنجازات التي لا تنتهي، بفضل رؤى القيادة الحكيمة والرشيدة.

من جانبه، أكد القايدي أن يوم العلم هوية تاريخية تحمل معها معاني الوحدة والانتماء، وأن رفع العلم في جميع أنحاء الدولة بتوقيت واحد، يؤكد هذه المعاني ويجسدها بأبهى الصور.

وجدد الولاء للوطن وقيادته الحكيمة، وتعهد ببذل الغالي والنفيس لتبقى راية الوطن شامخة خفاقة، ومصدر فخر لكل إماراتي.