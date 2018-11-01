خولة الملا: علم الإمارات يوحدنا كلمة ويزيدنا قوة ويرفعنا مكانة

الشارقة 24 - محمود سليم:

أكدت سعادة خولة عبد الرحمن الملا رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أن يوم العلم، الذي تحتفل به الدولة، هو يوم يتجدد فيه العهد مع القيادة الرشيدة، ويحتفل به الجميع، قيادة وشعباً.

وجددت سعادتها، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، البقاء على العهد في الولاء للوطن والقيادة الرشيدة، وأكدت أن العلم يوحد أبناء الإمارات كلمة، ويزيدهم قوة، ويرفعهم مكانة، وجعل لدولة الإمارات مكانة مميزة على مستوى العالم.

وهنأت سعادة رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، نفسها كونها ابنة الإمارات، ووجدت كل معاني الاحترام في هذا الوطن الغالي، وتوجهت بالتحية إلى علم الدولة.