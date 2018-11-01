أهالي جزيرة أبو موسى يجددون الولاء للوطن في يوم العلم

الشارقة 24:

احتفل أهالي جزيرة أبو موسى، بيوم العلم، برفعه عالياً على أكبر سارية في الجزيرة، ووسط فرحة كبيرة، بحضور عدد من مدراء فروع الدوائر الحكومية لإمارة الشارقة بالجزيرة، وضباط وضباط الصف وأفراد مركز الشرطة، والهيئة التدريسية والإدارية بمدرستها.

وقدم طلاب مدرسة جزيرة أبو موسى، عدداً من الفقرات الوطنية، تعبيراً عن فرحتهم بهذه المناسبة الغالية، ومشاعر الفخر والانتماء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة.

وأكد خليفة محمد بو غانم والي الجزيرة، أن إحياء يوم العلم، يمثل الاحتفال بالعزة والفخر، وما وصلت إليه الإمارات، من مكانة دولية رفيعة، في ظل قيادتها الحكيمة، ومناسبة للتعبير عن مشاعر الحب والوفاء، الذي يكنه أهالي أبو موسى، للوطن ولقائد مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.