"موارد الشارقة" تحتفي بـ "يوم العلم"

الشارقة 24:

بادرت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، رفع علم الدولة، في تمام الساعة 11 ظهراً على سواري العلم في مباني الدائرة، بمشاركة إدارات وأقسام الدائرة بمسؤوليها وموظفيها، احتفاءً بيوم العلم، وتعزيزاً لمشاعر الانتماء للوطن.

ويعد يوم العلم، مناسبة وطنية تحتفل بها الإمارات سنوياً، تزامناً مع ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله، رئاسة الدولة.

واحتشد مسؤولو وموظفو الدائرة للمبادرة برفع علم الدولة، في فرع الدائرة بالدفين، بحضور عبد الله سالم المشوي مدير دائرة الموارد البشرية، ونظم الفرع حزمة من الفعاليات التي من شأنها الحث على تبني مقومات المواطنة الصالحة، ووزعت خلالها الأعلام والهدايا التذكارية الوطنية احتفالاً بهذا اليوم المميز.

كما تم رفع العلم في المبنى الرئيسي للدائرة باللية بمدينة الشارقة وأفرعها في مدينة كلباء، ومدينة خورفكان.

وبهذه المناسبة، أكد سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة الموارد البشرية، أن يوم العلم، هو يوم فخر بذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، رئاسة الدولة، ويجدد في كل إنسان إماراتي الامتنان الكبير لما تقوم به قيادات هذا الوطن ابتداءً من مؤسس البلاد، المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، مروراً بأبنائه البررة، وأنها مناسبة توحد كيان الوطن، وتجمع أبناءه.

تضمنت احتفالية المبني الرئيسي للدائرة، مشاركة وطنية لروضة الأمل للصم، وكذلك مشاركة لمدرسة الوفاء بمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وقدمت في ختام الاحتفالية هدايا تذكارية لجميع الموظفين والعاملين بالدائرة.