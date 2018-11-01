طرق الشارقة تحتفي بيوم العلم بفعاليات وطنية

الشارقة 24:





في أجواء وطنية مميزة، واحتفاءً بيوم العلم، الذي يصادف ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم، أقامت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، مراسم رفع العلم على وقع النشيد الوطني، وفعاليات وطنية متنوعة.

حضر الاحتفال، الذي أقيم في ساحة العلم بالمبنى الرئيس للهيئة، سعادة المهندس يوسف صالح السويجي رئيس الهيئة، إلى جانب مسؤولي وموظفي الهيئة.

وأكد سعادة السويجي، بهذه المناسبة، أن الاحتفاء بيوم العلم، والذي يتزامن هذا العام أيضاً، مع احتفالات الدولة بـ "عام زايد"، يعد واجباً وطنياً، ومناسبة تاريخية جليلة، للتعبير عن الولاء للوطن ولقيادته الرشيدة.

وأضاف سعادته، أن يوم العلم مناسبة لتجديد العزم ومضاعفة الجهود والعمل، ليبقى هذا الوطن منارة تشع نوراً وتقدماً وحضارة لا تعرف الحدود ولا المستحيل، مشيراً إلى أن العلم يعد رمزاً للدولة ومكانتها، وأن اهتمامنا به يعكس ما تكنه صدورنا من تقدير وامتنان وعرفان لهذا الوطن المعطاء.

ودعا سعادة المهندس يوسف السويجي، إلى ربط الأجيال الناشئة والشابة، بموروثها التاريخي، وتعريفها بتضحيات الآباء والأجداد المؤسسين، الذين بفضلهم وجهودهم انطلقت مسيرة الدولة التنموية، لتحتل الإمارات المراتب المتقدمة في كافة الميادين، وتصبح دولتنا منارة للعلم والثقافة، ورمزاً للخير والأمل.

وأكد سعادته، أن الإمارات تحتفل في هذه المناسبة، بتاريخ زاخر بالتضحيات من أجل الوطن، وبمسيرة القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأوضح أننا نضع سيرة المغفور له ومسيرته نصب أعيننا، ونسير على خطاه، ونستحضر روح الماضي، وعبق التاريخ ونعتز ونفتخر بهما.

وأضاف سعادة المهندس يوسف صالح السويجي رئيس الهيئة، أننا نحتفي براية الدولة، التي ستظل خفاقة ورمزاً لوحدتنا وتلاحمنا، بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأصحاب السمو حكام الإمارات، الذين أكملوا مسيرة العزة.

وشمل حفل الهيئة، فعاليات وطنية عدة، حيث رسم الفنان محمد الأميري لوحة عن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فضلاً عن تزيين المبنى الرئيس وجميع مكاتب الهيئة الخارجية، بالأعلام والملصقات، التي تحمل عبارات وطنية، وكلمات مأثورة للشيخ زايد إلى جانب رفع العلم، في تمام الساعة الحادية عشرة، في ساحة المبنى الرئيس للهيئة.