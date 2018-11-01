"الشؤون الإسلامية" بالشارقة تحتفي بـ "يوم العلم"

الشارقة 24:

رفع موظفو دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة وعدد من أئمة ومؤذني المساجد في مدينة الشارقة والمنطقتين: الوسطى والشرقية، علم الدولة، أمام فروع الدائرة، وذلك استجابةً لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لرفع علم الإمارات على كافة الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية والمدارس والجامعات وكافة المباني والمنشآت في جميع إمارات الدولة، احتفاءً بذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مقاليد الحكم في الدولة، وتجسيداً لأسمى معاني الولاء والانتماء والتلاحم بين القيادة والشعب.