جمعية الشارقة التعاونية تحتفي بـ "يوم العلم"

الشارقة 24:

رفعت جمعية الشارقة التعاونية، الخميس، علم الدولة، في فرع حلوان، احتفالاً بيوم العلم، الذي يتزامن مع تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، رئاسة الدولة، بحضور سعادة المدير العام، ومديري الإدارات، ورؤساء الأقسام، وجميع الموظفين.

ويأتي احتفال الجمعية برفع العلم، استجابةً للمبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، برفع علم الدولة على مباني الجهات والدوائر والوزارات الاتحادية، بالتزامن مع ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، رئاسة الدولة، بشكل متزامن، في تمام الساعة 11 صباحاً، كإشارة لتوحيد علم دولة الإمارات العربية المتحدة عبر أراضيها ومبانيها كافة.

وأفادت إدارة الجمعية بأن مشاركة الجمعية ومساهمتها في هذه التظاهرة الوطنية والشعبية الشاملة والمستمرة بجانب مؤسسات وهيئات الدولة المختلفة في رفع العلم عالياً، يأتي من منطلق حرصها على رفع الروح الوطنية لدى نفوس أبناء الوطن والمقيمين على أرضه، وترسيخ معاني الوفاء لهذا البلد الغالي، وتعميق الشعور بالانتماء لهذه الأرض الطيبة.