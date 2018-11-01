"بيئة الشارقة" تحيي يوم العلم في منتزه الصحراء

الشارقة 24:





احتفلت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، بمناسبة يوم العلم، يوم الخميس، في منتزه الصحراء، بمتحف التاريخ الطبيعي والنباتي، حيث تم عرض برتوكول العلم، الذي يحتوي على معلومات قيمة عن العلم، ورفع علم الإمارات في الساعة الحادية عشرة صباحاً، بحضور موظفي الهيئة وطلبة المدارس الزائرين.

وجددت سعادة هنا سيف السويدي رئيس الهيئة، العهد والولاء والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة، وأكدت استمرارها في التمسك بقيم الاتحاد التي أرساها الآباء المؤسسون، ورفع الرايات خفاقة عالية في كل مكان.

وأوضحت سعادتها، أن يوم العلم، يعد مناسبة وطنية عزيزة وغالية على الجميع، تجسد مشاعر المحبة والوحدة والسلام بين أبناء الإمارات، وتسهم في تعزيز الشعور بالانتماء للوطن، وتؤكد على مكانة الإمارات وصورتها البهية الراسخة، في أفئدة وأذهان كافة أبناء الدولة.

ولقي الاحتفال، تفاعلاً حيوياً لافتاً من قبل الموظفين والطلبة، الذين أعربوا عن شكرهم وتقديرهم للهيئة التي تبادر دوماً إلى الاحتفال بالمناسبات الوطنية، التي ترسخ معاني الحب للوطن، وتعكس التضامن الحقيقي بين أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة كافة.