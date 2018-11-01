مركز جمارك منفذ خطم ملاحة الحدودي يحتفل بيوم العلم

الشارقة 24:

بحضور محمد الرئيسي مدير مركز جمارك منفذ خطم ملاحة الحدودي، نظم فريق السعادة والإيجابية بالمركز، احتفالية بمناسبة يوم العلم، بحضور عدد من موظفي المركز والشركاء الاستراتيجيين في منفذ خطم ملاحة الحدودي.

واستهلت الفعالية بمراسم رفع علم الدولة على أنغام السلام الوطني، ثم قام الحضور بوضع بصمتهم على لوحة تمثل علم الدولة، ثم قام ضابط جمارك عبد الرحمن الكندي رئيس فريق السعادة والإيجابية في المركز بتقديم هدية رمزية إلى مدير المركز، تعبيراً عن الفرحة بهذا اليوم الذي يمثل تجديداً للولاء للقيادة الرشيدة والانتماء للوطن.

وفي الختام، وزع موظفو إدارة مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة، وقسم التفتيش الجمركي بالمركز، هدايا تذكارية على القادمين إلى الدولة، احتفاءً بهذه المناسبة.