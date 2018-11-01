مصرف الشارقة الإسلامي يحتفل مع موظفيه بيوم العلم

الشارقة 24:

تجديداً للولاء للقيادة والانتماء للوطن، احتفل مصرف الشارقة الإسلامي، في مقره الرئيس بالشارقة، يوم الخميس، بيوم العلم، بحضور محمد عبد الله الرئيس التنفيذي للمصرف، وعدد من رؤساء المجموعات ومدراء الإدارات، وجمع من موظفي وعملاء المصرف.

ورفع محمد عبد الله، علم دولة الإمارات العربية المتحدة، أمام برج المصرف على كورنيش الممزر، على وقع النشيد الوطني، وسط سعادة غامرة من الموظفين والمتعاملين مع المصرف، بهذه المناسبة الوطنية، التي عبّروا من خلالها عن تمسكهم بقيم الاتحاد، التي أرساها الآباء المؤسسون.

وأكد عبد الله، أن يوم العلم يعبّر عن التفاف الشعب الإماراتي حول قيادته الرشيدة، وصدق الانتماء للوطن الغالي.

وأعرب الرئيس التنفيذي للمصرف، عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة، التي تعزز معاني الوحدة والتلاحم، من أجل المحافظة على المكتسبات والإنجازات.

وأكد محمد عبد الله، أن مسيرة التطور التي يقودها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات، حققت لأبناء وبنات الإمارات كل ما يلبي طموحاتهم، ويوفر لهم مقومات السعادة والأمان والازدهار.