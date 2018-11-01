إطلاق النسخة الإلكترونية من مجلة الشرطي في "الشارقة للكتاب"

الشارقة 24:





تشارك القيادة العامة لشرطة الشارقة بالدورة الـ 37 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، من خلال جناح خاص يتضمن عرض مجموعة من الأبحاث والدراسات والدوريات الفصلية الصادرة عن مركز بحوث شرطة الشارقة، وأكاديمية العلوم الشرطية، إلى جانب إصدارات إدارة الإعلام والعلاقات العامة المتمثلة في كل من مجلتي الشرطي والشرطي الصغير.

قامت الإدارة بإعداد طبعة خاصة تضم مجموعة من الأعداد الأولى التي صدرت منهما في نهاية الثمانينات من القرن الماضي، بمناسبة مرور 30 عاماً على صدور مجلة "الشرطي"، ومرور "29" عاماً على صدور مجلة "الشرطي الصغير".

وفي إطار مشاركتها بمعرض الشارقة الدولي للكتاب، أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة مجلة "الشرطي" الإلكترونية، عبر منصاتها على مواقع التواصل المختلفة، وذلك بهدف نشر التوعية الأمنية لدى أفراد المجتمع، من خلال جميع الوسائل المتاحة والمواكبة للتطورات في مجال الإعلام الإلكتروني، والاستفادة من التقنية المتاحة في زيادة عدد المتصفحين لإصداراتها، التي تأتي بصورة دورية وراتبة من كل شهر، مما يجعلها حلقة تواصل مع شرائح المجتمع المختلفة، والمساهمة في نشر التوعية الأمنية وثقافة احترام القانون.

ويضم الموقع الإلكتروني للمجلة قوائم أخرى متنوعة تشمل أبرز الأخبار والأنشطة المتنوعة التي تتعلق بالتوعية الأمنية بمختلف أنواعها، والتعريف بآخر الخدمات التي تقوم بتقديمها شرطة الشارقة لأفراد الجمهور، كما تحتوي على العديد من الاستطلاعات والتحقيقات والحوارات التي تهم القارئ.

من جانبه، أكد العميد عارف بن هديب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة الشارقة، أنه يأتي إطلاق مجلة الشرطي على المواقع الإلكترونية، حرصاً من القيادة على تعزيز فرص التواصل مع أفراد المجتمع من خلال نشر التوعية، والحصول على المعلومات التي تهمهم من مصدرها الصحيح، وتحقيقاً لأهداف شرطة الشارقة المنسجمة مع أهداف وزارة الداخلية الرامية الى تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة.

وعن كيفية الاطلاع على المجلة، ذكر العميد بن هديب، أنه يكون ذلك من خلال إضافة الرقم 00971527004444 لدى المشترك، لتصفح وعرض المواد المنتقاة من صفحات مجلة الشرطي الشهرية على "الواتساب"، كما يمكن الاطلاع على العدد بالكامل للمجلة من خلال رابط موقع شرطة الشارقة www.shjpolice.gov.ae ، الذي يتيح إمكانية الدخول إلى الفيديوهات المرفقة للأخبار.

وأشار العميد بن هديب إلى سعي شرطة الشارقة الدائم في مد جسور التواصل مع أفراد المجتمع، وتسعد بتواصلهم معها عبر منصات التواصل الخاصة بها، وابداء أراءهم ومقترحاتهم في حال واجهتهم أي مشاكل في الحصول على الأعداد الإلكترونية للمجلة، وذلك بهدف تجويد الخدمة والأداء.