علم الدولة يخفق في سماء أكاديمية العلوم الشرطية

الشارقة 24:

احتفلت القيادة العامة لشرطة الشارقة، صباح الخميس، بمقر أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، بيوم العلم، الذي يصادف ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مقاليد الحكم.

تم تنظيم احتفالية، جرى خلالها رفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، والمديرون العامون ونوابهم ومديري الإدارات وأعضاء الهيئتين التعليمية والتدريبية بالأكاديمية، وعدد من دفعات الطلبة الضباط، حيث رفع العميد بن عامر العلم في تمام الساعة 11، عزفت بعده الفرقة الموسيقية السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي الاحتفال، في إطار الدعوة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، للاحتفاء بيوم العلم، ورفع علم الإمارات على كل المؤسسات والمنازل في الدولة.

وأكد العميد بن عامر، أن يوم العلم مناسبة عزيزة للتعبير عن معاني الولاء والانتماء لهذه الأرض الطيبة وللقيادة الرشيدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات.

ولفت بن عامر إلى أن علم الإمارات يعد مبعث فخر وعز وشموخ لأبناء الدولة وأجيالها المقبلة، والاحتفال به يعد درساً فريداً في الانتماء للأوطان.