ولي عهد الشارقة يشهد احتفالية يوم العلم

الشارقة 24 - الشفيع عمر:

شهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، احتفالات إمارة الشارقة بيوم العلم، الذي نظمته لجنة احتفالات الشارقة باليوم الوطني 47 للدولة، صباح الخميس، وذلك في جزيرة العلم.

ويأتي الاحتفال بيوم العلم في الثالث من نوفمبر من كل عام، تزامناً مع تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي.

تضمن الاحتفال فعاليات وأنشطة وبرامج وطنية متنوعة، حيث تابع سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، والحضور، عروض الفنون الشعبية الترحيبية من أداء فرقة دبا الحربية، ومن ثم عرض "هذا علمنا" من أداء طالبات مدرسة الشيخة مريم للتعليم الأساسي للبنات.

وفي تمام 11 صباحاً، بدأت مراسيم رفع العلم، بالمشاركة مع الفرقة الموسيقية العسكرية لأكاديمية العروض الشرطية، حيث حلق عالياً في سماء الوطن احتفالاً بيوم العلم.

وأكد سعادة خالد جاسم المدفع رئيس اللجنة العليا لاحتفالات إمارة الشارقة لليوم الوطني 47، أن الاحتفاء بيوم العلم يعتبر فرصة جديدة للتأكيد على نهج المحبة والانتماء والولاء للوطن والعلم والقيادة الرشيدة.

ولفت سعادته إلى أنه جاءت هذه الفعالية التي لاقت تفاعلاً حيوياً لافتاً، لتسهم في الاستمرار في نهج التعريف بأهمية ومكانة ورمزية العلم، والتأكيد على ترسيخ ثقافة احترام ومحبة العلم، وتعزيز الولاء والانتماء للوطن والقيادة الرشيدة والعلم، كرمز من رموز الوطن، ونحن ننظر إلى علم الدولة كأحد أبرز ملامح وعناوين خصوصيتنا وهويتنا وحلمنا وأفقنا، وأحد أهم الرموز الوطنية للدولة وسيادتها ورايتها التي تمثلها في كل مكان وزمان بكل شموخ.

وأشار إلى أن يوم العلم الإماراتي هو يوم تاريخي، نتذكر فيه القادة المؤسسين طيب الله ثراهم، وعلى رأسهم المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، حكيم الأمة، مؤسس وباني نهضة الإمارات، كما نجدد فيه العهد والولاء لقائد مسيرتنا صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد، الذي يسير على درب القادة المؤسسين، مؤكداً أن العلم يعني الوفاء والانتماء والواء للوطن والقيادة الرشيدة، كما أنه يجسد معاني الوحدة وتماسك وقوة النسيج الاجتماعي في الإمارات، وهو مناسبة نؤكد فيها من جديد على الاستمرار في التمسك بقيم الاتحاد التي أرساها الآباء المؤسسون، ونرفع الرايات خفاقة عالية شامخة.

ورفع سعادة خالد جاسم المدفع، أسمى آيات التهاني والمحبة للقيادة الرشيدة، مؤكداً أن القيم هي التي تجمعنا وتوحدنا، ونعبر عن بالغ سعادتنا وفرحنا بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوبنا جميعاً.\