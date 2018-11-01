"كهرباء الشارقة تُنير يوم العلم بـ "كلمات مضيئة"

الشارقة 24:

نظمت هيئة كهرباء ومياه الشارقة، مجموعة من الفعاليات والأنشطة التراثية والإبداعية، احتفالاً بيوم العلم، بمشاركة عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين والمراجعين وطلاب وطالبات مدرسة أم رومان.

وقدم الطلبة، عروضاً فنية وأناشيد وطنية، تعزز الهوية الوطنية، وتعمق الانتماء الوطني، وترسخ التلاحم الوطني والمجتمعي، وتجسد روح الاتحاد.

وأطلقت الهيئة، فعالية تحت شعار "كلمات مضيئة"، يعبر من خلالها المشاركون عن الانتماء للوطن والاحتفاء بـ "عام زايد"، وذلك ضمن حملة "عبر عن وفائك"، التي تنظمها الهيئة للعام الرابع على التوالي .

وأكد سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس الهيئة، أن العلم يمثل رمز الوطن، والواحة التي تأوي إليها القلوب والأفئدة، وأنه بمجرد رؤية العلم يُرفرف عالياً خفاقاً، نشعر بالفخر والعزة، وأن سنداً قوياً يحمي وطننا عزيزاً غالياً.

وشدد سعادته، على أن الوطن يمثل الأيقونة الباقية الثابتة، ورمزاً لانتمائنا وحبنا لوطننا، وأنه من واجبنا الحفاظ عليه مرتفعاً خفاقاً، وأن نبذل أرواحنا فداءً له.

وأشار سعادته، إلى أن يوم العلم، مناسبة غالية على نفوسنا جميعاً وعميقة التأثير، لأنها تعبر عن الانتماء والولاء للوطن والقيادة الرشيدة، التي لا تدخر جهداً في إسعاد وراحة الجميع.

وأكد سعادة الدكتور المهندس راشد الليم، أن هذا اليوم فرصة نجدد فيها عهدنا للقيادة الرشيدة، بأن نكون جنوداً مخلصين، وأن نتزود بالقيم السامية والمبادئ النبيلة، ونتحمل مسؤولياتنا بالحفاظ على ما تحقق من تطور ورخاء، وأن نستكمل مسيرة البناء والازدهار، وأن نساهم في رفعة علم بلادنا، ليكون خفاقاً في جميع المحافل، ويرفرف عالياً شامخاً معبراً عن مكانة وتطور وازدهار الدولة، في ظل القيادة الرشيدة .

بدورها، أوضحت منى البردان قائد فريق الاتحاد بالهيئة، الذي أشرف على تنظيم الفعاليات، أن الاحتفالات تضمنت رفع الأعلام على جميع المباني التابعة للهيئة، وتوزيع الأعلام على الموظفين والمتعاملين مع الهيئة، وذلك لإشراك جميع أفراد المجتمع في رفع علم الاتحاد عالياً خفاقاً، إلى جانب مشاركة مدرسة أم رومان، وإطلاق مبادرة "كلمات مضيئة"، يعبر خلالها المشاركون عن الانتماء للوطن والاحتفاء بـ "عام زايد".