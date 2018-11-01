مجلس وبلدية الذيد يحتفلان بيوم العلم

الشارقة 24:





احتفل المجلس البلدي وبلدية مدينة الذيد، بيوم العلم، الذي يتزامن مع ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم.

واحتشد موظفو ومراجعو البلدية، في احتفالية كبيرة، ورفعوا علم الإمارات، في الساحة الخارجية للمقر الرئيس للبلدية.

أكد سعادة الدكتور محمد عبد الله بن هويدن رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد، أن الاحتفال بيوم العلم، هو تعبير عن ولاء وانتماء شعب الإمارات لهذا الوطن وقيادته الرشيدة، ويؤكد تلاحم أفراد المجتمع، صغاراً وكباراً، وشعورهم بالمسؤولية تجاه هذا الوطن الغالي.

بدوره، هنأ علي مصبح الطنيجي مدير بلدية مدينة الذيد، باسمه وباسم جميع موظفيه، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة مرور 14 عاماً على تولي سموه مقاليد الحكم.

وأضاف الطنيجي، أن هذه المناسبة، تشكل ترجمة حقيقية لهذا الحب والولاء من أبناء شعب الإمارات، وهو ما يظهر جلياً في التجاوب الكبير، بفرح ومحبة، مع هذه المبادرة الوطنية المهمة.