نادي الذيد يُحيي يوم العلم بفعاليات متنوعة

الشارقة 24:





نظم نادي الذيد الثقافي الرياضي، احتفالاً بيوم العلم الإماراتي، تزامناً مع احتفالات الدولة بهذا اليوم المجيد، بحضور سعادة سالم محمد بن هويدن الكتبي رئيس مجلس إدارة النادي، وأعضاء المجلس.

وتوشح موظفو وإداريو النادي بالعلم الإماراتي، وصور أصحاب السمو حكام الإمارات، منذ صباح الخميس.

وتم رفع علم الدولة، على أنغام السلام الوطني، وإطلاق بالونات بألوان علم الإمارات، ابتهاجاً بهذه المناسبة الوطنية.

وتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي، بالتهنئة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود، ونواب الحكام، وشعب الإمارات، بهذه المناسبة المجيدة.

وشملت الاحتفالية، سلسلة من الفعاليات، والفقرات المتنوعة، التي عبرت عن حرص الجميع على تعزيز روح الهوية الوطنية والانتماء والولاء لرمز الوحدة والترابط بين إمارات دولتنا الحبيبة، والتصميم على استكمال مسيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والولاء للقيادة الرشيدة.

وهنأ سعادة سالم محمد بن هويدن الكتبي، قيادة وشعب الإمارات بهذه الذكرى المجيدة، وأشار إلى أن مبادرة النادي في تنظيم هذه الاحتفالية، تمثل حرص الجميع على ترسيخ قيم الحب والولاء للوطن وقيادته الرشيدة، وإعلاء قيمة الاتحاد.

ودعا سعادته، إلى ضرورة تذكر كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عندما قال سموه: "علم دولة الإمارات ليس راية مرسومة أو قماشاً ملوناً، بل هو قلب ينبض في صدرونا، مستعدين للتضحية في سبيله بدمائنا وأرواحنا وأبنائنا.. ارفعوه عالياً".