غينيا تحتفل بالعرس الجماعي الأول بتنسيقٍ من" خيرية الشارقة"

الشارقة 24 - وام:





نظمت جمعية الشارقة الخيرية، العرس الجماعي الأول، في جمهورية غينيا، تحت شعار " زواج الخير في عام زايد الخير"، وذلك بإشراف سفارة الدولة في العاصمة الغينية.

واحتفل المركز الإسلامي، في كوناكري، بزواج 40 شاباً وفتاةً من أبناء العاصمة، فيما تضمن الحفل محاضرة عن الحياة الزوجية ومقوماتها، إلى جانب توزيع هدايا على العرسان.

وذكر سعادة أحمد ناصر الخاجة، سفير الدولة لدى جمهورية غينيا، بهذه المناسبة، أن الحفل يقام بدعم سخي من متبرعي دولة الإمارات، في إطار مسؤوليتهم الأخوية والإنسانية، لافتاً إلى أن المشروع الذي يُعد أول زواج جماعي في غينيا، يدخل في إطار مشروعات السفارة المتميزة، حيث لا تدخر جهداً في تنفيذ المشاريع الناجحة، وفق الشراكة مع المؤسسات الخيرية والرسمية والخاصة.

حضر الحفل معالي جمال بانجورا، الأمين العام للشؤون الدينية، ووفد من جمعية الشارقة الخيرية، برئاسة صالح عيد الشويهي، رئيس قسم المتابعات الخارجية في الجمعية، وعدد من المسؤولين في جمهورية غينيا.