البطائح تحتفل بيوم العلم وسط مشاعر مفعمة بحب الوطن

الشارقة 24:





احتفل المجلس البلدي وبلدية منطقة البطائح، يوم الخميس، بيوم العلم، وسط مشاعر مفعمة بحب الوطن وألوان العلم الإماراتي.

وحضر الاحتفال، سعادة محمد عبد الله بن حليس الكتبي رئيس المجلس البلدي لمنطقة البطائح، وأعضاء المجلس، إلى جانب موظفي البلدية، ووفد من شرطة المنطقة الوسطى، وأعيان المنطقة والمواطنين والمقيمين وطلبة المدارس.

واحتفل الحضور، برفع العلم في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، مع عزف نشيد السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب سعادة محمد عبد الله بن حليس الكتبي، عن سعادته الغامرة وفرحته التي تعم أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، احتفالاً بيوم العلم، لافتاً إلى أن رمزية رفع علم الدولة في ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تؤكد العلاقة القوية بين الشعب والقيادة والوطن في نسيج واحد.

وأوضح سعادته، أن رفع العلم، يمثل الاحتفال بحب شعب الإمارات لقائده صاحب السمو رئيس الدولة، والإنجازات الوطنية التي شهدتها الإمارات، والتي تحققت بفضل الرؤية الحكيمة لآبائنا المؤسسين وقيادتنا الرشيدة.

من جانبه، جدد عبيد سعيد الطنيجي مدير بلدية البطائح، الولاء والانتماء للوطن والقيادة الرشيدة، مؤكداً أهمية الحفاظ على منجزات ومقدرات دولتنا، وتكريس نهج الإمارات في التسامح والمحبة للإنسانية.

ولفت الطنيجي، إلى أن "يوم العلم"، يجسد قيمة وجدانية ووطنية كبيرة لأبناء الإمارات، ويعكس معاني الوحدة والوفاء والتضامن، لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات.

على صعيد متصل، استكملت بلدية البطائح، مبادرة توزيع علم الدولة، على الأهالي والدوائر والهيئات الحكومية، احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية، وقامت بإنشاء سارية للعلم في كافة حدائق المنطقة، تجسيداً لروح المشاركة المجتمعية، ورفع العلم من جانب الأهالي في كل حديقة، بحضور عضو من أعضاء المجلس البلدي للمنطقة.