هنا السويدي: في "يوم العلم" نعزز قيم الانتماء لهذه الأرض الطيبة

الشارقة 24:

أكدت سعادة هنا سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، أن يوم العلم يمثل مناسبة للتعبير عن حب الوطن، والتأكيد على قيم الولاء والانتماء لهذه الأرض الطيبة، التي أصبحت منارة بين الأمم، نفاخر بها العالم، بفضل إنجازاتها وما حققته من أمن واستقرار وتطور وازدهار لمواطنيها وللمقيمين على أرضها.

ورفعت سعادتها، بهذه المناسبة، أسمى آيات التقدير إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات.