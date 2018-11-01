خولة الملا: "إكليل الشارقة" وفاء من سلطان القاسمي لعطاء المرأة

الشارقة 24:





أكدت سعادة خولة عبد الرحمن الملا رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أن المناسبة التي تعيشها الشارقة في عرسها الثقافي، بافتتاح معرض الشارقة الدولي للكتاب في نسخته السابعة والثلاثين، تشكل مناسبة وإنجازاً يسطران بمداد من الوفاء والعرفان والتقدير لرجل الإنسانية والداعم للمرأة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حينما أسعد قلوب الجميع بمبادرته التي يعجز اللسان عن وصفها في عطائه، تجاه رفيقة دربه وتقديره لقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، في تكريمها مع انطلاق هذا العرس الثقافي الكبير.

وأوضحت سعادتها، في تصريح لها، أن إهداء صاحب السمو حاكم الشارقة، هدية "إكليل الشارقة"، إلى قرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، ليس مناسبة احتفالية عادية، بل تشكل عنواناً لافتاً ورؤية حضارية، تمثل في شخصية حاكم الشارقة، الثقة والتشريف والتقدير لمكانة المرأة في نفوس رجال الإمارات، لاسيما إذا كان هذا الرجل هو سلطان المنعوت، بسلطان الثقافة والمعرفة والشعر والمكارم.

وأشارت سعادة رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أنه يترسخ في نفوس أبناء الإمارات، بأنهم أمام سلطان الود والبر بالمرأة، التي هي عضد الرجل وقوة نجاحه، متمثلاً في تكريم سموه لقرينته، ومنحها إكليلاً من عناقيد الجواهر، يحمل تعابير الضياء والعز والفخر والتكريم للمرأة ممثلة في سموها.

وأضافت سعادتها، أن ما يحمله التكريم في أرقى منصات العلم وأشهرها عالمياً بين النخب المثقفة وأفراد المجتمع، يمثل حالة فريدة في تكريم المرأة ومنحها أرفع آيات الشكر في هذا المحفل الثقافي المهم، ورسالة للمجتمعات والأسر إلى ما يريده صاحب السمو حاكم الشارقة، من أهمية تقدير الزوجة وإثابة عطائها في تكريمها، وإعلان أن الحياة لن تكون أجمل من الوفاء والتقدير للزوجة شريكة الرجل.

ولفتت سعادة خولة الملا، في تصريحها، إلى أن قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، عكست بدورها نموذج المرأة الواعية لدورها المؤمنة بواجبها القائمة بدورها الحافظة لحقوق ربها وزوجها، لتكون خير شريك تجاه ما قدمته وتقدمه لهذا الرجل الذي بلغ فكره وثقافته وعلمه وكرمه كافة أرجاء العالم.

وأوضحت سعادتها، أن التاريخ سيخلد هدية "إكليل الشارقة" في صفحات ناصعة، وتمثل في معانيها رسالة أدم إلى حواء، وما يجمعهما من رباط متين، في أهمية مشاركتهما ودورهما في وفاض من الود والدعم والمؤازرة، ليكون الخير مداداً للأمم، ونسيجاً من الترابط، ونهجاً إماراتياً بامتياز، فيما تمضي عليه القيادة من رؤيتها لحياة أسرية تفيض بالمشاعر، وتصل بها إلى إنجازات خالدة.

وهنأت سعادة رئيس مجلس استشاري الشارقة، أبناء الإمارات في رحاب هذا العلم الفسيح، وفي أرجاء الثقافة والمعرفة، ودعت إلى الإعلاء من قيم الحياة الزوجية والوفاء بحقوق وواجبات بعضنا البعض، لتكون العشرة فيضاً من العمل والإخلاص، وطريقاً للثناء والتقدير، وأن نحمل إكليل صاحب السمو حاكم الشارقة، وفاءً لكل امرأة أوقدت من نفسها شموعاً، وجعلت من حياتها جواهر لا يزيدها الزمن إلا قيمة.