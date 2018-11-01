سلطان بن أحمد: "يوم العلم" حكاية إماراتية تُحتذى بالوطنية والانتماء

الشارقة 24:

أكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، بمناسبة يوم العلم، أن الاحتفاء بالعلم، الذي يشكل رمزاً لوحدة الدولة، هو مناسبة وطنية عزيزة على قلوب جميع أبناء وبنات دولة الإمارات العربية المتحدة من مواطنين ومقيمين، فهي تجمعهم على حب الوطن والولاء اليه والانتماء لترابه.

وأضاف رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أن هذا اليوم مميز وضمن أجندة الفخر والعزة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وله من الخصوصية والمكانة، كونه يتزامن مع مناسبة تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، رئاسة الدولة، ففيه يتجدد العهد والولاء لقيادة الدولة، ويتجلى فيه معاني العطاء والانتماء، ويشكل رمزاً خالداً لما سطره أبناء زايد من تاريخ مشرف وإنجازات نوعية في كل الميادين.

وأشار رئيس مجلس الشارقة للإعلام، إلى أنه في تلك اللحظة التي يجتمع بها أبناء الوطن على رفع العلم بوقت واحد، يسمو وجدانهم بأروع المعاني التي تهتف بها قلوبهم نشيد الوطن، وتسمو هاماتهم فخراً وشموخاً بالعلم والقيادة والإنجاز، لتروي للعالم حكاية إماراتية تحتذى بالوطنية والانتماء.

وأضاف الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، أن في هذا اليوم نستذكر فيه مؤسس دولتنا المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، لنؤكد المضي على نهج القائد المؤسس، ونتطلع إلى مستقبل حافل بالمزيد من العطاء والإنجاز، مستندين إلى قواعد الوحدة المتينة والمحبة التي رسخها أصحاب السمو حكام دولة الإمارات العربية المتحدة حفظهم الله.

وأوضح الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، أن العمل وقيم العطاء والانتماء مرتكزات بناء الشعوب، وباتت منهجاً في دولتنا، مما يحتم علينا ونحن أبناء زايد، بذل المزيد من الجهود للحفاظ على مكتسباتنا، والاستمرار في الحفاظ على مكانة دولة الإمارات في مصاف الدول وأعلى المراتب، لنحقق مقومات السعادة والرخاء والعيش الكريم لنا، وللأجيال القادمة من بعدنا، ونضمن مستقبلاً مليئاً بالفرص لأجيال المستقبل.