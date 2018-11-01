سالم القصير: العلمُ رمز السلام الوطني للدول المستقلة

الشارقة 24:

أكد سعادة سالم يوسف القصير رئيس هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، أن يوم العلم، فرصة لتجديد الولاء للقيادة الرشيدة، والانتماء للوطن، والتكاتف كل في موقعه لتأدية واجبه.

ولفت سعادته إلى أن العلم يعتبر من الرموز الوطنية للدولة المستقلة وسيادتها وعنوانها ورايتها، التي تمثلها في كل زمان ومكان، باعتباره رمز للسلام والأمان.

وأضاف سعادته، أنه في هذا اليوم نرفع علم الإمارات بسواعدنا، ليظل عالياً شامخاً، نتفاخر به بين الأمم، بما حققته الإمارات من إنجازات كثيرة في مختلف المجالات، وما أحرزته من نتائج مرموقة في معظم مؤشرات الأداء على الصعيدين الإقليمي والدولي، وذلك بفضل الرؤية الثاقبة التي تتمتع بها القيادة الرشيدة.