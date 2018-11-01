جاسم المازمي: "يوم العلم" تجديد للولاء وحب الوطن

الشارقة 24:

أكد جاسم المازمي رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالشارقة، أن الاحتفال بـ "يوم العلم" يُعد تجديداً للولاء للقيادة والانتماء للوطن الغالي، وتجسيداً لصورة إماراتية مشرقة تخفق الرايات فيها فوق كل البيوت، تأكيداً على الحب والولاء وخدمة العلم ورفعته، وبذل الروح من أجله ليبقى شامخاً خفاقاً قوياً كشموخ وقوة أبناء الإمارات.

وسيقوم مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالشارقة بمشاركة أبناء الوطن بهذا اليوم العزيز، برفع العلم في مقر المجلس بمنطقة الطلاع، فخراً بمسيرة التمكين الشاملة التي يقودها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، إلى أرفع المراتب في العالم.